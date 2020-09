Koritnik pri zlorabah prijave bivališča napovedal hitrejše ukrepanje

Novo mesto, 25. septembra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na delovnem sestanku v Novem mestu z županom Gregorjem Macedonijem med drugim pogovarjal o aktualnih težavah in zlorabah prijave prebivališča. Ob tem je dejal, da bodo potrebni resni ukrepi in pristavil, da so že naročili analizo omenjene problematike na najbolj izpostavljenih upravnih enotah.