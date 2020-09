DZ soočil mnenja glede zaprtja trgovin; glasovanje v torek

Ljubljana, 25. septembra - DZ je opravil tretjo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, s katero naj bi po načrtih poslancev Levice trgovine ob nedeljah in praznikih zaprli. S tem soglašajo v večini preostalih poslanskih skupin, manj enotni pa so glede izjem. O teh in o sprejemu novele zakona v celoti bodo poslanci glasovali v torek.