Glede na število okužb v šolstvu se pouk lahko nadaljuje v učilnicah

Ljubljana, 25. septembra - Pouk v osnovnih in srednjih šolah se lahko še naprej nadaljuje tako, da so vsi učenci in dijaki pri pouku v šoli, so glede na razpoložljive podatke o okužbah v šolstvu objavili na ministrstvu za izobraževanje. Na današnji dan je z novim koronavirusom okuženih 66 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter 69 otok v vrtcih in šolah.