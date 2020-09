Poslanske skupine poudarile pomen obveznega cepljenja

Ljubljana, 25. septembra - S predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je danes obravnaval DZ, želi skupina poslancev iz SMC, SDS in DeSUS povečati precepljenost. Poleg omenjenih poslanskih skupin so mu podporo izrecno napovedale poslanske skupine NSi, LMŠ in SNS. V SAB mu ne bodo nasprotovali, v SD pa ga ne morejo podpreti. Glasovanje o dopolnilih bo v torek.