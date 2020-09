Prihajajo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, ponekod že prihaja do razlivanja rek

Ljubljana, 25. septembra - Danes in v prvem delu noči na soboto se bodo predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Reke in hudourniški vodotoki na Vipavskem že naraščajo, ponekod prihaja do razlivanj. Naraščanje rek se bo nadaljevalo, ponekod lahko pride tudi do poplavljanja ob strugah, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).