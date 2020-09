Metropolitanska opera zaradi koronavirusa odpovedala celotno sezono

New York, 28. septembra - Iz newyorške Metropolitanske opere so sporočili "bolečo" odločitev, da zaradi še vedno prisotnega covida-19 odpovedujejo celoten program sezone 2020/21. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je opera zaradi koronavirusa soočena z največjo krizo v dosedanji 137-letni zgodovini, predstav pa ne bodo izvajali vsaj do septembra 2021.