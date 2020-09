Novartis v izdajo za 1,85 milijarde evrov trajnostnih obveznic

Basel, 26. septembra - Švicarski farmacevtski velikan Novartis, pod katerega okrilje spada tudi Lek, je objavil izdajo trajnostnih obveznic v vrednosti 1,85 milijarde evrov. V koncernu so navedli, da gre za prvi tovrstni korak v farmacevtski oz. zdravstveni industriji, obveznice pa so vezane na izpolnjevanje ključnih družbenih ciljev, ki so si jih zastavili do 2025.