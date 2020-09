Zaposleni v Mahleju po četrtkovem srečanju bolj optimistični

Šempeter pri Gorici, 25. septembra - Po četrtkovem sestanku z vodstvom šempetrskega Mahleja, ki je sledil protestnemu pismu zaradi odpuščanj in slabe komunikacije, so zaposleni zdaj zmerno optimistični. Glede na to, kako stvari potekajo v zadnjih desetih dneh, namerava vodstvo očitno nekaj narediti, opaža sindikalist Dejan Sirk, ki pa še čaka na konkretnejša zagotovila.