Občani Kopra izbrali 70 projektov v okviru participativnega proračuna

Koper, 25. septembra - V sredo se je zaključilo glasovanje o projektnih predlogih za participativni del proračuna za leti 2021 in 2022, ki ga je pripravila Mestna občina Koper v okviru projekta Predlagam - odločam/Propongo - decido. Med 184 projekti, ki so izpolnjevali pogoje in bili uvrščeni na glasovanje, so jih občani izglasovali 70 v skupni vrednosti 949.936 evrov.