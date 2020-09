Pri založbi Družina izšla posebna izdaja revije SLO - Dežela kolišč

Ljubljana, 25. septembra - Pri založbi Družina je izšla posebna izdaja revije SLO - Dežela kolišč. Prinaša prispevke o najpomembnejših vidikih življenja koliščarjev: o njihovih domovanjih, prehranjevanju, pridelovanju hrane, orodjih in orožju ter rastlinskem in živalskem svetu, ki jih je obkrožal in zaposloval.