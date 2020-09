Norveškega kralja Haralda prepeljali v bolnišnico

Oslo, 25. septembra - Norveški kralj Harald je bolan in so ga danes zjutraj hospitalizirali, so sporočili iz norveške kraljeve palače. Pojasnili so, da ima težave z dihanjem, a poudarili, da nima covida-19. Kralj je na bolniškem dopustu, uradne kraljeve dolžnosti med njegovo odsotnostjo opravlja prestolonaslednik Haakon, so v kratki izjavi zapisali v palači.