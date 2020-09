Ob 25-letnici STO podčrtali pomen sodelovanja in predane ekipe

Ljubljana, 25. septembra - Slovenska turistična organizacija (STO) je danes obeležila 25 let obstoja. "V 25 letih se je veliko spreminjalo; spreminjale so se strategije, orodja komuniciranja, organiziranost in tako naprej. Konstanta pa sta ostali naši vrednoti sodelovanja s turističnim gospodarstvom in izjemna predanost ekipe," je poudarila direktorica STO Maja Pak.