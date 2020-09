Odbor pisateljev za mir na Bledu o sovražnem govoru in zaščiti kulture

Bled, 25. septembra - V okviru 52. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu so v teh dneh potekali tudi sestanki Mednarodnega odbora pisatelji za mir. V odboru so se zavzeli za opredelitev napada na kulturno dediščino kot zločin zoper človeštvo. Iskali pa so tudi kriterije za razmejitev med svobodo izražanja in sovražnim govorom.