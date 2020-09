Slavje 110. obletnice Kosmačevega rojstva s knjigo Lovim pomladni veter

Ljubljana, 28. septembra - Mineva 110 let od rojstva slovenskega klasika Cirila Kosmača, ki je podpisal velika literarna dela, kot so Pomladni dan, Balada o trobenti in oblaku in Tantadruj. Ob obletnici rojstva in tudi letošnji 40. obletnici Kosmačeve smrti so pri Beletrini izdali knjigo pisateljevih doslej knjižno neobjavljenih novel Lovim pomladni veter.