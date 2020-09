Hrvaški glasbeniki Dragojević, Dvornik in Bebić na poštnih znamkah

Zagreb, 25. septembra - Priljubljeni hrvaški glasbeniki Oliver Dragojević, Dino Dvornik in Toma Bebić bodo dobili svoje poštne znamke, je napovedala hrvaška pošta. Kot so sporočili, bodo od naslednjega ponedeljka na voljo priložnostne poštne znamke, na katerih bodo podobe treh pevcev, ki so bile na ovitkih njihovih najbolj znanih gramofonskih plošč.