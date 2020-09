Predlogu za dvoodstotno izredno uskladitev pokojnin se obeta podpora

Ljubljana, 25. septembra - DZ je sejo nadaljeval z obravnavo predloga spremembe zakona o ukrepih pri plačah v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Vložil ga je DS, z dopolnilom DeSUS na odboru DZ za finance pa so ga popravili tako, da zdaj predvideva dvoodstotno izredno uskladitev pokojnin v decembru, in sicer ne glede na gospodarsko rast.