Danes praznujemo evropski dan jezikov

Ljubljana, 26. septembra - Na pobudo Sveta Evrope že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Dan je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je še spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja.