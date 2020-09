Na Hrvaškem 223 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 25. septembra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 5414 testih potrdili 223 okužb z novim koronavirusom, s covidom-19 pa je umrlo pet ljudi, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Največ novookuženih so potrdili na območju Zagreba, in sicer 57. V primorsko-goranski županiji imajo novo žarišče okužbe v domu za starejše v Delnicah.