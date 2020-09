Tudi danes v ospredju delnice Petrola

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanska borza je trgovanje začela z rastjo indeksa SBI TOP. Navzgor ga tudi danes potiskajo delnice Petrola, po katerih je največ povpraševanja in so se podražile za 2,50 odstotka. Delnice so za vlagatelje postale zanimive po napovedani liberalizaciji vseh cen naftnih derivatov, zaradi česar bo trgovec lahko dvignil marže.