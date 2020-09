V četrtek okužbe v 77 občinah, 52 v Ljubljani

Ljubljana, 25. septembra - Novoodkrite okužbe z novim koronavirusom so bile v četrtek razpršene na 77 občin. Kar 52 primerov so potrdili v Ljubljani, po sedem v Domžalah in Črni na Koroškem, po šest v Mariboru in Celju, pet v Slovenskih Konjicah, po štiri pa v Kranju in Medvodah. Občinam z najmanj eno potrjeno okužbo se je pridružilo Središče ob Dravi.