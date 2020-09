Celoten posek lesa v Sloveniji lani količinsko manjši kot v 2018

Ljubljana, 27. septembra - V slovenskih gozdovih so lani posekali za 13 odstotkov manj lesa kot 2018. Posekali so 3.326.579 kubičnih metrov iglavcev in 1.961.284 kubičnih metrov listavcev. Precej tega lesa je bilo še vedno posekanega zaradi poškodb, ki so jih povzročile vremenske ujme v letih 2017 in 2018 in prenamnožitev podlubnikov, kažejo podatki statističnega urada.