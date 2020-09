Pošta Slovenije mednarodno leto zdravja rastlin obeležila s posebno znamko

Ljubljana, 27. septembra - Generalna skupščina Združenih narodov je letošnje leto razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin, ki ga obeležujemo tudi v Sloveniji. V ta namen je Pošta Slovenije izdala posebno znamko, na kateri sta hrošč in gnil list. Pošta želi javnost osveščati o pomenu zdravih rastlin, ki so vir vsega življenja, so sporočili iz kmetijskega ministrstva.