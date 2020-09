ZN: Pandemija ogroža napredek na področju zdravja žensk in otrok

New York, 25. septembra - V minulem desetletju je bil dosežen izjemen napredek pri izboljšanju zdravja žensk, otrok in mladostnikov po svetu, ki pa ga ogrožajo pandemija covida-19, konflikti in podnebna kriza, v zadnjem poročilu opozarjajo Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za prebivalstvo.