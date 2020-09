Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 25. septembra - Novinarska konference o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bosta sodelovala predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak in vladni govorec Jelko Kacin, bo danes ob 11. uri v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, so sporočili z Ukoma. (STA/AVDIO)