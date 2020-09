V Kostanjevici na Krki razstava Amor Fati Mitje Konića

Kostanjevica na Krki, 25. septembra - V razstavišču v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Amor Fati v Münchnu delujočega slikarja Mitje Konića. Umetnika in njegovo delo bo ob odprtju predstavil kustos razstave in kostanjeviške galerije Robert Simonišek. Razstava bo na ogled do 6. decembra.