Družba KLS Ljubno bo za investicije namenila 14 milijonov evrov

Ljubno ob Savinji, 26. septembra - Družba KLS Ljubno, ki je specializirana za zobate obroče, je s sprejetimi ukrepi lani obvladala stroške in pridobila nekaj novih naročil. Za napredek v letošnjem letu in zagotovitev pogojev rasti in razvoja v letu 2021 načrtujejo velika investicijska vlaganja, za katere bodo namenili 14 milijonov evrov.