Poklukar za STA: Čakalne vrste na mnogih področjih kljub epidemiji celo krajše

pogovarjala se je Anja Gorenc

Ljubljana, 26. septembra - Čakalne vrste so se v UKC Ljubljana na račun epidemije v nasprotju s pričakovanji na mnogih področjih celo skrajšale, je za STA izpostavil Janez Poklukar, ki največjo slovensko bolnišnico vodi zadnje leto. In čeprav pravi, da je "ljubljanski zrak drugačen", mnogokrat ostrejši od gorenjskega, pa mu za preteklo leto ni žal in si želi končati mandat.