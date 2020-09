Kim se je opravičil za smrt južnokorejskega uradnika

Pjongjang, 25. septembra - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je opravičil za smrt južnokorejskega uradnika, ki so ga severnokorejski vojaki ustrelili na morju, so danes sporočile oblasti v Južni Koreji. Kim je južnokorejskemu predsedniku Moon Jae-inu poslal pismo, v katerem je zapisal, da se incident ne bi smel zgoditi, so sporočili v Seulu.