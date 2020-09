V Gleju v novo sezono s premierama Potential States in Not Dead Enough

Ljubljana, 28. septembra - V Gledališču Glej so v novo sezono minuli teden vstopili s premiero projekta Potential States Eve Nine Lampič in Beliban zu Stolberg, program pa drevi nagrajujejo s premiero vesterna več avtorjev Not Dead Enough, ki je postavljen v preteklost, a bi se lahko dogajal tudi tukaj in zdaj. Projekt se poigrava s prenosom filmskega žanra na oder.