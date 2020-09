Z novo kampanjo nad medgeneracijske stereotipe

Ljubljana, 25. septembra - Komunikacijska kampanja pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo bo do konca leta 2022 z raznolikimi aktivnostmi stremela k zmanjševanju in odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter spodbujala medgeneracijsko sodelovanje na delu. Spodbujala bo k preseganju konfliktov, ki se pojavljajo med delodajalci, starejšimi in mlajšimi zaposlenimi.