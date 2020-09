V Semiču odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine 2020

Semič, 25. septembra - V Kulturnem centru Semič bodo na slovesnosti brez obiskovalcev ob 11. uri uradno odprli Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2020. Gre za program, ki bo med 26. septembrom in 10. oktobrom v 150 krajih po vsej državi, v zamejski Italiji in madžarskem Porabju prinesel več kot 400 prireditev, povezanih s kulturno dediščino.