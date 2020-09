Četrtkove razprave na ZN v znamenju Afrike in prepira med velikimi silami

New York, 25. septembra - V četrtek so na splošni razpravi svetovnih voditeljev na začetku 75. zasedanja Generalne skupščine ZN govorili predvsem afriški voditelji, ki so zahtevali pomoč v boju proti pandemiji covida-19 in reforme Varnostnega sveta. V tem organu svetovne organizacije pa so se udarile Rusija in Kitajska na eni ter ZDA na drugi strani.