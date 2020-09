Evropske borze s padci; evro navzdol, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 24. septembra - Indeksi na evropskih borzah so danes beležili padce. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji zaskrbljeni predvsem zaradi rasti števila okužb s koronavirusom in novih ukrepov, ki jih države uvajajo za zajezitev pandemije. Pocenila sta se tudi evro in nafta.