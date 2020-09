LGBTIQ+ skupnost opozarja na neenakopravnost v zdravstvu, pravu in socialni varnosti (tema)

pripravili Sonja Poznič Cvetko in Domenika Presekar

Ljubljana, 25. septembra - Po 20 letih dela in boja za pravice ter enakopravnost LGBTIQ+ skupnosti so pripadniki bolj opolnomočeni, tako tudi pogosteje posežejo po pravnih sredstvih. A hkrati opozarjajo tudi na številna področja v zdravstvu, pravu in socialni varnosti, kjer jih še vedno obravnavajo neenakopravno.