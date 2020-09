Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 24. septembra - Indeksi na newyorških borzah so uvodoma poglobili sredine izgube. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji zaskrbljeni zaradi rasti števila okužb s koronavirusom, novih ukrepov za zajezitev pandemije ter upočasnjenega gospodarskega okrevanja. Poleg tega jih v slabo voljo spravlja negotovost glede ameriških novembrskih predsedniških volitev.