Nova vizualna podoba Love Istria za večjo prepoznavnost

Koper, 24. septembra - Blagovna znamka Love Istria, s katero se promovirajo istrske destinacije Koper, Izola, Ankaran in Portorož-Piran, je danes predstavila novo vizualno podobo. Z njo želijo doseči še večjo prepoznavnost, so danes sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.