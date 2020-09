Zaradi prepovedane droge 35-letnik v priporu

Kamnik, 24. septembra - Policisti so v torek na podlagi odredbe sodišča v Kamniku opravili hišno preiskavo pri 35-letniku. Pri tem so mu zasegli tudi osem aluminijastih zavojčkov z belim prahom, 13 aluminijastih zavojčkov z rjavim prahom in vrečko z belim prahom. Policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo kokain in heroin. Sodnik je za osumljenca odredil pripor.