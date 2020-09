V Trbovljah tatova s prevaro iz hiše odnesla za nekaj tisoč evrov nakita in orožja

Trbovlje, 24. septembra - V Trbovljah se je v sredo okoli 12.30 zgodila drzna tatvina. Neznani moški, ki se je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, je pristopil do oškodovancev, ju zamotil s pogovorom in prepričal, da so skupaj odšli za hišo. Medtem je v objekt vstopil drug storilec ter odnesel orožje in nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov.