V Moravskih Toplicah posvet o okoljski samozadostnosti Slovenije

Moravske Toplice, 24. septembra - V Moravskih Toplicah poteka dvodnevni posvet Okoljska samozadostnost Slovenije - neizogibna nujnost. Udeleženci ugotavljajo, da so pred nami zelo pomembne odločitve o ravnanju s komunalnimi odpadki in se zavzemajo za njihovo toplotno obdelavo oziroma sežig, pri čemer trdijo, da je to koristno in tudi varno.