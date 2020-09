Fajonova poziva vlado k jasnemu naboru ukrepov za zajezite epidemije

Ljubljana, 24. septembra - Voditeljica SD Tanja Fajon je danes pozvala vlado, naj za zajezitev epidemije pripravi zelo jasen nabor ukrepov, ki naj bodo obenem življenjski, da bodo v bolnišnicah, šolah in nasploh ljudje vedeli, kako ravnati. Kot je ocenila, namreč zaradi nejasne komunikacije vlade in političnih namesto strokovnih odločitev med ljudmi naraščata strah in nemir.