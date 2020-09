Predlog petega protikoronskega zakona s podaljšanjem nekaterih obstoječih ukrepov in uvedbo novih

Ljubljana, 24. septembra - Vlada v predlogu petega protikoronskega zakona, ki ga je potrdila v sredo, ostaja pa odprt do ponedeljka, podaljšuje nekatere obstoječe protikrizne ukrepe ter uvaja nove. Med ključnimi so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo vsaj do konca leta, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.