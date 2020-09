Mariborski kriminalisti razkrinkali več povezanih pridelovalcev konoplje

Maribor, 24. septembra - Mariborski kriminalisti so v zadnjih mesecih razkrinkali več pridelovalcev konoplje, ki so bili medsebojno povezani. Klopčič se je začel odvijati po opravljeni preiskavi požara, do katerega je marca prišlo v stanovanjski hiši v Mariboru. Takrat so ugotovili, da je za dogodek kriv 44-letnik, ki je nezakonito napeljal elektriko mimo merilne omarice.