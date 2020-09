Obsodilna sodba za nekdanjega kriminalista zaradi preprodaje drog in zlorabe položaja

Ljubljana, 24. septembra - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes izreklo obsodilno sodbo nekdanjemu kriminalistu Danilu Lavrincu. Spoznalo ga je za krivega preprodaje droge, zlorabe uradnega položaja in ponarejanja denarja in mu izreklo enotno kazen šest let in sedem mesecev zapora. Soobtoženega Filipa Didovića je obsodilo na leto in štiri mesece zapora. Sodba ni pravnomočna.