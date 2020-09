Zelena skupina poziva k ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam

Ljubljana, 24. septembra - Ob robu današnjega podnebnega dogodka v New Yorku v času splošne razprave Generalne skupščine ZN so članice Zelene skupine - v kateri so Slovenija, Islandija, Kostarika, Singapur, Zelenortski otoki in Združeni arabski emirati - v skupni izjavi pozvale k aktivnemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam.