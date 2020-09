Z AKA Neomi začetek nove sezone Jazz Cluba na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 25. septembra - S koncertom ljubljanske skupine AKA Neomi, ki jo je žanrsko moč uvrstiti med orkestralni elektronski pop in downbeat kitarski indie-soul, se začenja četrta sezona Jazz Cluba na Ljubljanskem gradu. Do konca decembra bodo v grajskih prostorih med drugim nastopili Boris Cavazza kvintet, Maja Keuc, Marko Hatlak Band in Ana Vipotnik Quintet.