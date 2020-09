V CUDV Črna število okuženih narašča

Črna na Koroškem, 24. septembra - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškem število okuženih z novim koronavirusom narašča. Doslej so okužbo potrdili pri 12 uporabnikih in devetih zaposlenih. V črnjanski hotel so v sredo zvečer namestili 25 oseb, ki so se vrnile z letovanja na Debelem rtiču, je za STA povedala direktorica CUDV Črna Dalja Pečovnik.