V sredo nove okužbe v 53 občinah

Ljubljana, 24. septembra - Okužbo z novim koronavirusom so v torek potrdili v 53 občinah po državi; največ znova v Ljubljani, in sicer 24. V Mariboru, Domžalah in Črni na Koroškem so odkrili po osem okužb, po štiri pa v Kranju, Kamniku, Slovenski Bistrici, Pivki in Litiji. Največ trenutno okuženih je v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Pivki, Kamniku in Domžalah.