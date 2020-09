Evropske borze uvodoma navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 24. septembra - Po sredini rasti so se indeksi na vodilnih evropskih borzah danes uvodoma znova obrnili navzdol. Ponoči so se namreč cenile delnice na newyorškem Wall Streetu, temu zgledu pa so sledile tudi azijske borze. Vlagatelje po svetu skrbi zlasti drugi val okužb s covidom-19, ki se širi po svetu.