Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 24. septembra - Najnovejšo oceno prihodnjih gibanj v slovenskem gospodarstvu je danes objavil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Ta v jesenski napovedi izboljšuje pričakovanja za letošnji padec BDP in za rast prihodnje leto. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.