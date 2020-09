Računsko sodišče zavrnilo izrek o bilanci stanja proračuna

Ljubljana, 24. septembra - Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja državnega proračuna ob koncu lanskega leta. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev in terjatev za sredstva, dana v upravljanje, kar predstavlja 30,7 odstotka sredstev, so zapisali.